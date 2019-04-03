HABER

Bakan Selçuk, Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi.
Bakan Ziya Selçuk, önce Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, bir süre Vali Sezer'le görüştü. Valilikte düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katılan Bakan Selçuk, daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti. Daha sonra, iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Bakan Selçuk, "Kırıkkale'de eğitim sisteminin kalitesini daha da ileriye götürme noktasında birlikte değerlendirmeler yapma fırsatımız oldu. Bu anlamda Kırıkkale'de gördüğüm gelişme, potansiyel ve enerji beni ziyadesiyle mutlu etti. Hep birlikte Kırıkkale'nin eğitim sistemi için yapabileceklerimiz konusunda büyük bir ilerleme sağlayacağız. Biz aslında Türkiye'nin geneli için il ziyaretleri ve illerin değerlendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, ardından öğretmenler ile özel bir kongre salonunda buluştu. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Selçuk, Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldiBakan Selçuk, Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde devir teslimKayseri Büyükşehir Belediyesinde devir teslim
Mazbatasını alan başkanın koltuğuna ilk önce kızı oturduMazbatasını alan başkanın koltuğuna ilk önce kızı oturdu

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.