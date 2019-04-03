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Bakan Selçuk, Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 23:51 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Kırıkkale'de öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Ziya Selçuk, önce Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, bir süre Vali Sezer'le görüştü. Valilikte düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katılan Bakan Selçuk, daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti. Ardından iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Bakan Selçuk, "Kırıkkale'de eğitim sisteminin kalitesini daha da ileriye götürme noktasında birlikte değerlendirmeler yapma fırsatımız oldu. Bu anlamda Kırıkkale'de gördüğüm gelişme, potansiyel ve enerji beni ziyadesiyle mutlu etti. Hep birlikte Kırıkkale'nin eğitim sistemi için yapabileceklerimiz konusunda büyük bir ilerleme sağlayacağız. Biz aslında Türkiye'nin geneli için il ziyaretleri ve illerin değerlendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, ardından öğretmenler ile özel bir kongre salonunda buluştu. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Görüntü dökümü

Valilik ziyaretı

Belediye ziyaretı

Açıklama

Haber kamera:Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)

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