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Bakan Selçuk kız çocuklarına seslendi: "Biz ancak sen iyiysen iyiyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde yayınladığı video ile kız çocuklarına seslenerek, "Biz ancak sen iyiysen iyiyiz" dedi.Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla kutlanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde yayınladığı video ile kız çocuklarına seslenerek, "Biz ancak sen iyiysen iyiyiz" dedi.
Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla kutlanmaya başlandı. Kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlayan Dünya Kız Çocukları Günü’nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kendi sesiyle kız çocuklarına seslendi. Selçuk, yayınladığı videoda, "Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Onlar sesimi buradan duymazsa, siz bilin, onlara anlatın ki çok yaşasınlar, güzel yaşasınlar" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap. Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak, ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas. Başkasının sözüyle, bakışıyla, görüşüyle eksilmeyeceğini bil; tamamlanmak için de iltifata ihtiyacın olmadığını unutma. Aynada ne görürsen o içindekinin yansımasıdır. Aklınla, kalbinle ve duruşunla güzelsen yaşam boyu çok güzelsin ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Dünyaya geldiğin gün sana bahşedilenlerle ve bunun üzerine koyduğun bütün güzelliklerle çok değerlisin. Biz ancak sen iyiysen iyiyiz."

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