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Bakan Selçuk kız çocuklarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla bakanlığın himayesinde yetişen, eğitimde ve sporda başarılı kız çocuklarıyla bir araya geldi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Başarılarınız bizi her zaman çok sevindiriyor. Sizlerin başarılarını gördükçe biz daha fazla umut besliyoruz geleceğe dair"

Bakan Selçuk kız çocuklarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında bakanlığın himayesinde büyüyen kız çocuklarıyla buluştu.

Bakan Selçuk, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla farklı illerde bakanlığın himayesinde yetişen, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen ve bazı spor dallarında başarı elde eden kız öğrencilerle Üsküdar'daki SGK Sosyal Tesisleri ve Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

Öğrencilerle tek tek selamlaşarak, yakından ilgilenen Selçuk, "Öğrencilerle umutlarını ve sevinçlerini paylaşmak için bir araya geldik. Başarılarınız bizi her zaman çok sevindiriyor. Sizlerin başarılarını gördükçe biz geleceğe dair daha fazla umut besliyoruz. O yüzden sizlerin başarıları, geleceğe dair planları bizleri de çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Selçuk, Wushu Kung Fu dalında 16 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan 14 yaşındaki Aleyna Yaslı'yı da başarısından dolayı tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korunma kararı

Bu arada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, koruma, bakım süreci ile bakım sonrası hizmetler mevzuatı kapsamında reşit olana dek devam eden korunma kararı, buna neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabildiği gibi reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilecek.

Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı ise 18 yaşını tamamlamış ancak korunmaya ihtiyacı olan çocuklardan orta öğrenime devam edenlerde 20 yaşına, yüksek öğrenime devam edenlerde ise 25 yaşına kadar uzatılabilecek.

Öğrenime devam etmeyen, 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi yapılarak kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla korunma kararları 20 yaşına kadar uzayabilecek. Bunlardan korunma kararı kalkmış ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, kendi kendilerine yeter duruma gelinceye kadar himaye olunacak.

Bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle sürekli bakıma ihtiyacı olan ve çalışamayacak durumdaki çocukların korunma kararı uzatılacak, gerekirse engel durumuna göre engellilere hizmet veren kuruluşlara nakledilerek, ömür boyu bakım hizmetlerinden yararlandırılabilecek.

Ayrıca, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 24'üncü maddesinin "C" bendinde yer alan "Korunma kararı kalkan çocukların kurumla ilişkilerinin devamı sağlanacak. Bu çocuklara gerektiğinde imkanlar ölçüsünde kurumca yardımcı olunur" hükmü gereğince, reşit olarak ayrılan çocuklar, bakım sonrası rehberlik çalışmaları kapsamında kamuda veya özel sektörde istihdam edilene kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce toplum içinde de takip edilerek, ihtiyaçları noktasında destek sağlanacak.

Bakan Selçuk kız çocuklarıyla buluştu

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