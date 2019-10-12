Bakan Selçuk kız çocuklarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında bakanlığın himayesinde büyüyen kız çocuklarıyla buluştu.

Bakan Selçuk, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla farklı illerde bakanlığın himayesinde yetişen, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen ve bazı spor dallarında başarı elde eden kız öğrencilerle Üsküdar'daki SGK Sosyal Tesisleri ve Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

Öğrencilerle tek tek selamlaşarak, yakından ilgilenen Selçuk, "Öğrencilerle umutlarını ve sevinçlerini paylaşmak için bir araya geldik. Başarılarınız bizi her zaman çok sevindiriyor. Sizlerin başarılarını gördükçe biz geleceğe dair daha fazla umut besliyoruz. O yüzden sizlerin başarıları, geleceğe dair planları bizleri de çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Selçuk, Wushu Kung Fu dalında 16 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan 14 yaşındaki Aleyna Yaslı'yı da başarısından dolayı tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.