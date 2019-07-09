HABER

Bakan Selçuk, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi - Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlık'ta görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuk bakan, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bakan Selçuk da ziyaretinden ötürü Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuralev ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildiPKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi
Yenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan imar müjdesiYenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan imar müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görüşme Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuralev KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamada yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.