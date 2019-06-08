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Bakan Selçuk: “Kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

İBB tarafından düzenlenen “Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı”na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; İBB’nin gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğuna yönelik faaliyet ve projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik.

İBB tarafından düzenlenen “Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı”na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; İBB’nin gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğuna yönelik faaliyet ve projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ramazan Bayramı’nda tüm vatandaşlara yönelik düzenlediği birbirinden önemli etkinliklerle unutulmaz bir bayram daha yaşattı. Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (YETKİM) işbirliği ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı koruma evleri ve yurtlarda kalan çocuklar için "Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı" düzenlendi. İBB Miniatürk Sosyal Tesisleri’ndeki anlamlı organizasyona Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere İBB yöneticileri ile çok sayıda çocuk ve genç katıldı.
“Bir çocuk kurtar, geleceği kurtar” sloganı ile gerçekleştirilen organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bakan Selçuk, İBB’nin gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğuna yönelik faaliyet ve projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Selçuk, hükümet olarak yapılan çalışmalara ilişkin verdiği bilgilerde de, 17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.
Bakan selçuk çocuklarla yakından ilgilendi
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerini dikkatle takip ettiklerini, gelecek nesillerin mutluluğu ve donanımlı bireyler haline gelmesinde aldığı etkin rolünden dolayı yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, düzenlenen organizasyondan çocuklarla tek tek bayramlaşarak, hediyelerle onları mutlu etti.
Beyaz gezi ile bayram boyunca bir çok faaliyet gerçekleştirildi
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm birimleriyle 360 derece vatandaş memnuniyeti odaklı faaliyetleri kapsamında düzenlediği Beyaz Gezi organizasyonu ile vatandaşlara unutulmaz bir bayram yaşattı. İBB Miniatürk Sosyal Tesisleri, İstanbul Tema Park organizasyonlarında İstanbulluların keyifli bir bayram geçirmeleri sağlandı. 1995 yılında hayata geçirilen Beyaz Gezi faaliyetleri kapsamında İBB tarafından yapılan teknik, sosyal ve kültürel yatırımlar yerinde incelenerek vatandaşlar, uzman ekiplerin rehberliğinde ağırlanıyor. 9 günlük bayram programı çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonları ile ilgili minnettarlıklarını paylaşan vatandaşlar, İBB yatırımları hakkında bilgi sahibi olmaktan ve uzman ekiplerin rehberliği ile İstanbul’u tüm yönleri ile tanımaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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