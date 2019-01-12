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Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti.

KÜTAHYA,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti.
Cuma günü Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geceyi Yoncalı Mahallesi'ndeki termal otelde geçirdi. Bakan Selçuk, bu sabah Afyonkarahisar yolu üzerindeki Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Uşak'a gitti.

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