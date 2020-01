Bakan Selçuk: “Malatya ve Elazığ’da okul okul, sınıf sınıf çalışıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin etkilediği Elazığ ve Malatya’daki okul ve öğrencilerin durumuyla ilgili olarak, “Çok büyük desteklere ihtiyaçları var. Bu destekler finansal ya da fiziksel olmaktan ziyade psikososyal desteğe ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü ekibi kurduk. Orada sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki incelemelerimiz tek tek okul okul, sınıf sınıf devam ediyor. Her okula özel rapor çıkıyor, nerede ne yapacağımız konusunda kanıta dayalı çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Bakan Selçuk, özel okulların 12 bini aşan okul, 1 milyon 392 bin öğrenci, 211 bin personelin bulunduğu koskoca bir camia olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu platformda geleneğin ve yeniliğin bir arada olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Çünkü gelenek aslında yeniliğin çekirdeğidir. Dolayısıyla gelenek ve yenilik birbiriyle tezat değil, birbirini besleyen kavramlardır. Bizim 18 milyon öğrencimiz var diye konuşuyoruz ama 18 milyon ayrı vizyonumuz var, 18 milyon misyonumuz, planlamamız söz konusu. Her birinin parmak izi kadar olan farklılığını dikkate alabilmekte asli vazifelerimizden bir tanesi. Yani 18 milyon politikamız, 18 milyon stratejimiz var diyebiliriz" dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim çocuklarımızın arasındaki farklılıkları standardize etmeye çalışmak gibi niyetimiz elbette yok. Çok daha az ders saatiyle, daha fazla derinleşebilen çocuklarla, kendi becerileri doğrultusunda imkan bulabilen öğrenciler elbette 2040’a doğru çok daha sağlıklı bir dünyayla karşı karşıya gelebilecekler. Çocuklarımızın 2040 yılında iş hayatına atılacaklar bu sıra okul öncesi ve ilkokuldalar. O gün geldiğinde bize bir soru yöneltecekler ve bize bir soru yöneltecekler ve ‘siz bizi neye hazırladınız’ diyecekler. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde, çocuklarımızın bizlere ‘siz bizi neye hazırladınız’ sorusunu sorduklarında, verebilecek yanıtlarımızın iyi olmasında fayda var.”