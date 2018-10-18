Bakan Selçuk, memleketi Aydın'da

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, baba ocağı Aydın'da açılış yaptı ve ziyaretlerde bulundu. Çıldır Havaalanı'nda çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, "Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bakan olmasının ardından ilk kez memleketi Aydın'da ziyaretlerde bulunan Selçuk, Çıldır Havaalanı'nda, eski Kültür ve Turizm Bakanı olan babası Atilla Koç ile Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de aralarında bulunduğu yoğun bir kalabalık grup tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Selçuk, buradaki karşılamanın ardından Aydın Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

'AYDIN, TOPRAĞI EN BEREKETLİ İLLERİMİZDEN BİRİSİDİR'

Valilikte yapılan basın açıklamasından sonra program kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçen Bakan Selçuk, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz iki bakanlığımız birleşti. İki bakanlık birleşince kapsama alanları da genişledi. 100 günlük eylem planında bize düşen birçok sorumluluk var. İstihdamı teşvik eden politikalarımıza, aile ve sosyal hizmetlere yönelik kurumsal çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Daha önce sizleri ziyaret etmek istedim. Ancak bakanlığın birleşmesinden dolayı bir takım organizasyonel çalışmalar oldu. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Biz de bu anlayışla yola çıktık. İnsan toprak gibi bereketli olmalıdır. Aydın da bildiğiniz gibi toprağı en bereketli illerimizden birisidir. Biz bu tevazunun meyvelerini inşallah bu topraklarda alacağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha sık buluşur ve görüşürüz" dedi.

'119 BİN ÇOCUĞA DESTEK VERİYORUZ'

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'ndan sonra Ovaeymir Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan 3 katlı ve 30 çocuk kapasiteli '0-6 Yaş Çocuk Sitesi Müdürlüğü'nün açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Sizler ülkemizin istikbali için en büyük yatırımı yaptınız. İyilikte ve yardımda yarışarak ve ulusal değerlerimizi yaşatarak, hepimize örnek oldunuz. Çocuklarımızın aile sıcaklığında, en iyi şartlarda yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Yurt tipi bakım modelinden, ev tipi bakım modeline geçmekle hizmet kalitemizi biraz daha yükselttik. Kuruluşlarımızda olan çocuklarımızın aile ortamını aratmayan sevgi ve çocuk evleri sitelerimizde hayata hazırlamaktayız. Çocuklarımızın mutlu bir yuvaya sahip olmalarını her türlü bakımlarının aileleri tarafından yapılması psikolojik ve sosyolojik açıdan çok önemlidir. Sosyal ekonomik destek programıyla 119 bin çocuğumuza, aile yanında ekonomik destek veriyor ve aile bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'22 AİLE EVLATLIK İÇİN SIRADA BEKLİYOR'

Konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, "Aydın'da 0-6 yaş grubu evlat edindirme sistemimiz olmadığı için bakanlık üzerinden yürütmekteydik. Bugünden itibaren evlat edinme sistemi Aydın'da da faaliyete geçmiştir. 22 aile de şu anda evlat edinmek için sırada bulunmaktadır. 30 çocuk kapasiteli Çocuk Sitesinin açılışını yapmaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından 0-6 Yaş Çocuk Sitesi'nin açılışını Bakan Selçuk, Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç birlikte gerçekleştirdi.

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