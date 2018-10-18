Bakan Selçuk, memleketi Aydın'da

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, baba ocağı Aydın'da açılış yaptı ve ziyaretlerde bulundu. Çıldır Havaalanı'nda çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, "Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bakan olmasının ardından ilk kez memleketi Aydın'da ziyaretlerde bulunan Selçuk, Çıldır Havaalanı'nda, eski Kültür ve Turizm Bakanı olan babası Atilla Koç ile Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de aralarında bulunduğu yoğun bir kalabalık grup tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Selçuk, buradaki karşılamanın ardından Aydın Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

'AYDIN, TOPRAĞI EN BEREKETLİ İLLERİMİZDEN BİRİSİDİR'

Valilikte yapılan basın açıklamasından sonra program kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçen Bakan Selçuk, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz iki bakanlığımız birleşti. İki bakanlık birleşince kapsama alanları da genişledi. 100 günlük eylem planında bize düşen birçok sorumluluk var. İstihdamı teşvik eden politikalarımıza, aile ve sosyal hizmetlere yönelik kurumsal çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Daha önce sizleri ziyaret etmek istedim. Ancak bakanlığın birleşmesinden dolayı bir takım organizasyonel çalışmalar oldu. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Biz de bu anlayışla yola çıktık. İnsan toprak gibi bereketli olmalıdır. Aydın da bildiğiniz gibi toprağı en bereketli illerimizden birisidir. Biz bu tevazunun meyvelerini inşallah bu topraklarda alacağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha sık buluşur ve görüşürüz" dedi.