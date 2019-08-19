Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

ANKARA, (DHA)- A\u0130LE \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, h\u00fck\u00fcmetin yeni zam teklifini sunmak i\u00e7in Memur-Sen Genel Ba\u015fkan\u0131 Ali Yal\u00e7\u0131n ile bakanl\u0131k binas\u0131nda bir araya geldi.Gece kavanoza koydu! Sabah uyand\u0131\u011f\u0131nda 37 yavrusu vard\u0131Alia\u011fa\u2019da \u00e7\u0131kan yang\u0131n korkuttuKahramanmara\u015f\u2019ta 5 bin 800 paket ka\u00e7ak sigara ele ge\u00e7irildi
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