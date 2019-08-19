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Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 00:56 | Son Güncelleme

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi.

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