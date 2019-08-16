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Bakan Selçuk, memurlara zam teklifini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifini 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı olarak açıkladı. Memur-Sen ve Kamu-Sen genel başkanları ile KESK Genel Sekreteri, teklifin kabul edilebilir olmadığını belirtti.  Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin 4'üncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Nursima ÖZONUR- Haluk KARAASLAN- Ebru APALAK/ANKARA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifini 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı olarak açıkladı. Memur-Sen ve Kamu-Sen genel başkanları ile KESK Genel Sekreteri, teklifin kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin 4'üncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin memurlara yönelik zam teklifini açıkladı. Selçuk, "Kamu çalışanlarımızın maaşlarında; 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını; her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİLER
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan teklifi kabul etmediklerini söyleyerek, masadan ayrıldı. Yalçın, çıkışta yaptığı açıklamada, "Bu teklifi yok sayıyoruz, yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklif makul bir teklif değil, malul bir teklif. Biz buradan ayrılıyoruz, yeni teklifi bekliyoruz. Bu teklif ne bütçe gerçekliği ile ne de ülke gerçekliği ile uyumlu" dedi.
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Bu rakamları müzakere edilebilir olarak görmüyoruz. En düşük memur maaşına 105 lira yansıyor" diye konuştu.
KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de "Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Tüm kamu emekçilerini mücadeleye davet ediyorum" dedi.

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