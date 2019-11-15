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Bakan Selçuk: "Meslek Kanunu’nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 21:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Kanunu’nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Kanunu’nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var. Bununla ilgili her tür hazırlığımız mevcut. STK, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uluslararası kuruluşlardan aldığımız, yararlandığımız bir çerçeve var” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, Meslek Kanunu’na ilişkin soruya, “Meslek Kanunu’nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var. Bununla ilgili her tür hazırlığımız mevcut. STK, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uluslararası kuruluşlardan aldığımız, yararlandığımız bir çerçeve var. Türkiye’nin devlet planlama Teşkilatı çerçevesinde planlama tecrübesi var. Dünyanın bütün ülkelerinde insanlar üniversiteye giderler, mezun olurlar, ne kadarı işe girecekse o kadarı üniversiteler o kadar alır diye bir kural yok. Bizim yüz binlerce işletme, iktisat, iletişim mezunu çocuklarımız var. Öğretmenlerle ilgili de 600 bin civarında” dedi.
Eğitim Fakülteleri’nin kontenjanlarını yüzde 10 azaltma çalışmalarının olduğunu söyleyen Selçuk, “Bunu her sene yapacağız. Ayrıca pedagojik formasyon kursunu kaldırdık. Kaideyi değiştirdik. Aşağıdan gelenleri azaltmak” ifadelerini kullandı.
Lise Giriş Sınavı’nın (LGS) değiştirilmesine yönelik soruya Bakan Selçuk, "LGS’nin değiştirilmesi için risk analizi yapıldığında, bunun parametreler içerisindeki simülasyon çerçevesinde bizim istediğimi yararı getirmeyeceği sonucu ortayla çıktı. Üç senaryoda da bu tür değişikliğe şu anda ihtiyaç olmadığı, meselenin çoklu nedensellik içinde ele alınması gerektiğini gördük” şeklinde konuştu.
Selçuk şöyle konuştu:
“Eğitimi, ekonomi ve demokrasi ile ilişkilendirmek. Eğer eğitim ekonomiyle örtüşmezse, o zaman demokratik süreçlerde gelişme olmaz. Bizim üç saç ayağını yerleştirmemiz lazım. Bu mesele ülke, millet ödevi."

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