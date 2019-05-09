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Bakan Selçuk: “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımız için kalite güvence sistemi kuruyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız verildiğini vurgulayarak, sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret etti. Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi. Bakan Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz" dedi.

Kalite güvencesi yönergesi yayımlandı
Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini yayımladıklarını belirterek, "Böylece Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimle ilgili dönüşüme bir yenisini daha eklemiş olduk" dedi. Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını aktaran Selçuk, "Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

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