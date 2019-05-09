Bakan Selçuk: “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımız için kalite güvence sistemi kuruyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız verildiğini vurgulayarak, sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret etti. Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi. Bakan Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz" dedi.