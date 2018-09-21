Bakan Selçuk METİP yerleşkesinde incelemelerde bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı yerleşkeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Polatlı'nın Sarıoba köyündeki Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yerleşkede kalan ve tarımla geçimi sağlayan Ali Karaca ve ailesini de ziyaret eden Selçuk, ayrıca buradaki sağlık ocağını ve kreşi gezdi, çocuklarla ilgilenerek çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

- METİP 9 ilde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteklediği METİP kapsamında, yaşadıkları illerden tarımsal üretim yapılan ve iş gücü talebi yoğun illere çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçileri ve aile bireylerinin sorunlarının tespiti ile giderilmesi için 2010'da çalışmalar yapıldı ve çeşitli projeler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, 2017/6 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Başbakanlık Genelgesi 19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve METİP başlatıldı.