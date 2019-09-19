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Bakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar.

Bakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanları olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız" dedi.
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Gaziler Günü’nü nedeniyle Ankara’daki bir otelde yemek programı düzenlendi. Programa, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit yakınları, Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakını katıldı. Program İstiklal Marşı’ndan sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bakan Selçuk, konuşmasına gazilerin ve ailelerinin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ederek başladı. Selçuk, "Emin olun, milletimiz, sizlerin hatıralarına ve emanetine ilelebet sahip çıkacak. Çünkü milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanları olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız. Bundan söz edemeyiz" dedi.
'EKONOMİK VE SOSYAL İMKANLARDAN YARARLANMALARINI SAĞLADIK'
Bakan Selçuk, Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına istihdam hakkını geliştirdiklerini ve niteliğini iyileştirdiklerini belirterek, "2002 yılına kadar bu kapsamda 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı verilmişken, sadece bu yıl için bugün sabah 425 kardeşimizle birlikte bin 600’ü aşmış durumda. 2002’den bu tarafa ise 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. 1995’ten bu yana bu rakam 42 bini aşmış durumda. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşarBakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşarBakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşarBakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar

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