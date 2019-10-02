HABER

Bakan Selçuk, Mozart ödüllü Ali'yi makamında ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Almanya’dan Mozart Ödülü alan ve Almanya’da bu ödülü alan ilk ‘yabancı’ ünvanını elde eden 15 yaşındaki Ali İnsan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u, daveti üzerine Ankara’da ziyaret etti.

Almanya’dan Mozart Ödülü alan ve Almanya’da bu ödülü alan ilk ‘yabancı’ ünvanını elde eden 15 yaşındaki Ali İnsan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u, daveti üzerine Ankara’da ziyaret etti. 2017 yılında ödül alan ve 9 yaşından beri keman çalan ve bakanlıkta konser de veren Ali İnsan "Milli Eğitim Bakanlığı’nda konser verebilmek çok gurur vericiydi” dedi.

Malatya'dan Almanya'ya 1996 yılında göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin oğlu Ali, Almanya'da 2017'de düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda birinci oldu. Ali İnsan, yarışmada Mozart'ın, 'Voi Che Sapete' eserini çok iyi seslendirdiği için de Mozart Ödülü'nü kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden Ali İnsan'ı Ankara'ya davet etti. Bakan Selçuk'u makamında ziyaret eden Ali İnsan, kendisini dinlemeye gelen öğrencilere de bakanlıkta konser verdi.

'ÇOK GURUR VERİCİ'
Ali İnsan, kemana çok severek başladığını ve 9 yaşından beri keman çaldığını söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı’nda konser verebilmek çok gurur vericiydi. Sayın Bakanımızın daveti de beni çok mutlu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. Umarım ileride de hep böyle konserlerim olur. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, mutlaka sevdikleri şeylerin üstüne gitsinler. Onun üzerinde çalışsınlar" dedi.

'15 YAŞINDA, ELİNDE KEMANIYLA'
Bakan Selçuk ise, Ali İnsan'ı makamında ağırladığı anların fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, şunları kaydetti: "Ali İnsan bizimleydi bugün. 15 yaşında, elinde kemanıyla, 'Mozart ödülü aldım' diyebilmek. Kaç kapının ardında kaç Ali var, kaçı Ali gibi ruhuna üflenen yeteneği dünyalara duyurabilecek, kaçı içindeki o coşkunun günden güne sönüp gittiğini fark bile etmeyecek bilmiyoruz. Öyle çok insanımız var ki, 'Çocukken çok iyi resim yapardım, müziğe ilgiliydim, yazı yazardım ama sonra ne oldu bilmem unuttum' diyen. Ne olduğunu biliyoruz. Kendilerini keşfedemiyor, ettiklerinde muratlarını ifade edemiyorlar. Hayata geçirdiğimiz e-rehberlik ve e-portfolyo gibi faaliyetlerle onların kendilerini bulmalarına, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine imkân tanıyoruz. Bugün Ali, tek başına burada, bir gün yanında onlarca arkadaşıyla çalacak buna yürekten inanıyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
Kanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyorKanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyor
Bodrum’da yıkımlar devam ediyorBodrum’da yıkımlar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

15 yılda 81 ameliyat olan Firdevs yoğun bakımdan çıktı

15 yıl 81 ameliyat... Firdevs'ten güzel haber geldi

Son dakika! Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe

İstanbul'da panik anları! Bir binada çökme riski

Beyoğlu'nda panik anları! Çökme riski

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 300 bin TL ödülle aranan terörist Osman Ekinci öldürüldü

İçişleri: Osman Ekinci öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.