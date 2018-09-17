Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)

Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu açılış törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülkece büyük bir dönüşüm hareketi içindeyiz. Biz bu değişim içinde kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Çünkü insanların değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitim ile olur" dedi.

"MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU ÖĞRETMENLERLE ORTAYA ÇIKAR"

Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir konuşma yaptı. Selçuk konuşmasında şunları söyledi; "Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız. Sevgide umutta ve emekte iyi bir dönem olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülkece büyük bir dönüşüm hareketi içindeyiz. Biz bu değişim içinde kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Çünkü insanların değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitim ile olur. Çocuklarımız okulda bilgisayar ile eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek zorundayız. 'Bu bilgisayarı yapanlar, üretenler geliştirenler bizim çocuklarımızdır' cümlesini kurmak bizim vazifemiz. Sevgili öğretmenler bu umudun mimarı her dönem olduğu gibi sizler olacaksınız. Çünkü çocuğunun gelişimi doğrudan öğretmenin ilgisi ve sevgisi ile ortaya çıkıyor. Çünkü mutlu okullar mutlu çocuklar, mutlu öğretmenlerle ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu