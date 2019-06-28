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Bakan Selçuk Niğde’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 18:28 | Son Güncelleme

 MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi.

Bakan Selçuk, ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Bakan Selçuk, AK Parti İl Binası'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, akşam saatinde milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelecek.

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