HABER

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'de öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. Kürsüye konuşmak için çıkan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ıslıkları ile destek olan çocuklar Bakan Selçuk'tan aynı şekilde cevap aldı. Çocuklara dönerek ıslık öttüren Bakan Ziya Selçuk, 'Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız' dedi.

Balıkesir Yarış Ortaokulu'nun açılışı için şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e açılış için gittikleri okulda büyük ilgi gösterildi. Hayırsever iş adamı Nazmi Yarış tarafından yaptırılan okulda konuşan Enerj Bakanı Dönmez, "18 yüzyıla kadar toprağı kontrol etmek önemliydi. Sanayi devrimi ile bu yıkıldı. Sonra yerini sermaye ve para aldı. Yeni yüzyılda bunların değeri azaldı. Artık bilgiyi üreten, işleyen, katmak değer üreten toplumlar öne çıktı. Bu ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerden bilgi üretmesini beklemiyoruz ancak bilgiyi doğru kaynaktan almalarını istiyoruz" dedi.

AW532620_03

"BİZ EĞİTMENLER SIRA DIŞI İNSANLARIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşması için kürsüye geldiği anda çocuklar tarafından sevgi gösterileri yapıldı. Bakan Selçuk ise çocuklara dönerek uzun bir ıslık öttürdü. Bakan Selçuk, "Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız" dedi. Bakan Selçuk, konuşmasının devamında hayır sever iş adamı Nazmi Yarış'a teşekkürlerini sundu.

Programın ardından Bakan Selçuk çocuklarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklamasıMelih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması
Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ziya selçuk Milli Eğitim Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Öğretmen cok tatil yapiyormuş, yaz tatilini azaltacagim...ögretmen üniversitede yeterli egitim almiyormuş, yüksek lisansı zorunlu kılacağım...eee? tek sorun öğretmen mi? öğretmenin giden yetkikeri ve yok olan saygınlıgı geri gelecek mi? sinafta kalmanin bile olmadığı bu egitim sisteminde öğrencilerimiz nasıl ahlaklı kalabilsinler? Sana güvenmiştik sen de herkes gibisin
onlar seni protesto etmiş sen tezahürat mı sandın? Andımızın düşmanı
Sayın Hocam, sizden çok şeyler bekliyoruz inşallah...en başta tevazu...Sevgiler ve saygılar...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat için evini satıp borç almış

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat için evini satıp borç almış

Melih Gökçek bombası! Kendisi değil oğlu Osman Gökçek aday oluyor

Melih Gökçek bombası! Kendisi değil oğlu Osman Gökçek aday oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.