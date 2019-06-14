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Bakan Selçuk öğrencilere karne dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "(Karnelerle birlikte verilen sosyal etkinlik belgesi) Amacı çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi, değerlendirilmesi" - "Tatil süreci çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek. Çok daha mutlu, dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma fırsatı bulacaklar" - "Yaz tatili için bazı etkinlik önerilerinde bulunduk velilerimize, öğrencilerimize. Çünkü bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında daha güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz" - "Tatil kavramı sadece amaçsız, boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle 'ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı' sorusuna cevap vermemiz gerekir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere karneleriyle birlikte verilen sosyal etkinlik belgesiyle, çocukların sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri ve becerileri açısından da değerlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulu'nda "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni"ne katıldı. Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

Okula gelişinde öğrencilerle sohbet eden, öğrencilerin seğmen gösterisini izleyen Selçuk, 2. sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı.

Karne gününün çocukların yıl boyunca yaptığı birçok faaliyetin değerlendirildiği, geleceğe hazırlandığı bir gün olduğunu dile getiren Selçuk, karnelerini verdiği öğrencileri tek tek tebrik etti.

Selçuk, karnenin yanında sosyal etkinlik belgeleri ile velilere yönelik yaz etkinlik tavsiyelerinin yer aldığı listenin yer aldığına dikkati çekti.

- "Çocuklar TBA'larda her türlü etkinliği deneme, sınama imkanı buluyor"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ardından Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) kapsamında oluşturulan müzik atölyesini ziyaret ederek, öğrencilerin mini konserini dinledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk, "Bugün çok özel bir gün. Bizim için aslında 'bayram günü' bile sayılabilir karne günü, hasat günü, harman günü olarak değerlendirilebilir. Eğitimin bir bütün olarak sadece sınıfların içerisinde değil bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBA'ların da tam olarak bu süreci gösterdiğine işaret eden Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri'nde çocuklarımız sadece akademik olarak belirli içeriklerle karşılaşmıyorlar; hayata hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her türlü etkinliği burada deneme, sınama imkanı buluyorlar." şeklinde konuştu.

Bünyamin İlkokulundaki müzik atölyesinde bağlama, bendir gibi müzik aletlerini çalan çocukların yaptığı etkinliklere işaret eden Selçuk, çocukların milli manevi değerleri, bu coğrafyanın değerlerini sadece kitabi bilgilerle değil yaşayarak kazanabileceğini ifade etti.

- "Yaz tatili için etkinlik önerilerinde bulunduk"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz tatili için bazı etkinlik önerilerinde bulunduk velilerimize, öğrencilerimize. Çünkü bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında daha güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.

Tatil kavramı sadece amaçsız, boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle 'ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı' sorusuna cevap vermemiz gerekir. Daha iyi teklif, çocuklar ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar, anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, süreci olarak değerlendirirler."

- Karnelerle birlikte verilen sosyal etkinlik belgesi

Bu amaçla sosyal etkinlik modülünün oluşturulduğunu ve öğrencilere karnenin yanında sosyal etkinlik belgesinin verildiğini aktaran Selçuk, "Sosyal etkinlik modülü ve sosyal etkinlik belgesinin amacı çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi, değerlendirilmesi. Rehberlik çalışmalarında bunun dikkate alınmasının imkanını sağlamış oluyoruz." dedi.

Bünyamin İlkokulunun aslında kırsal denilecek bir bölgede 1925 yılında kurulduğunu ve şu an 103 öğrencisinin olduğunu anlatan Selçuk, öğretmenlerle birlikte bu okulda öğrencilerin bütünsel olarak gelişmesine nasıl hizmet edileceğine ilişkin çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, okulda çocukların karne sevincini paylaşmaktan, velilerin gözlerindeki ışıltıyı görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah tatil süreci, çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek. Çok daha mutlu, dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma fırsatı bulacaklar. Çocuklarımızın eğitiminde emeği geçen tüm yetkililere, öğretmenlere, ailelerimize, yardımcı personel arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin çocuklar daha mutlu olsun diye nasıl gayret içerisinde olduklarının farkındayım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanmanın ve çok daha mutlu çocuklarla karşılaşmanın imkanlarını oluşturmak noktasındaki gayretimiz devam edecektir."

Müzik atölyesinde öğrencilerle birlikte türkü de söyleyen Selçuk, buradan çıkışında karate sporunda ulusal dereceler elde eden Mert Fuat Gülsün ile Seymen Ali Çakır isimli öğrencileri tebrik etti.

- 18 milyon öğrenci için "tatil zili" çaldı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarı yıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarı yıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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