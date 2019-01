Bakan Selçuk öğrencilere karnelerini dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor. Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada her yerde eğitim var. Ben öğrencilerimizin, çocuklarımızın muhakkak surette illa ödev yapmaları konusunda elbette bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili ödev" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İlkokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. 1’inci ve 4’üncü sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Selçuk, öğrencilere karnelerini verirken onlarla sohbet etti. Bakan Selçuk öğrencilere, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne. O yüzden de hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız" dedi. Bütün öğrencilere başarılar dileyen Selçuk, “Tatilde tamamen boş durmanız bence doğru değil. Yeni şeyler yapmanız lazım. Değişik şeyler yapmanız lazım. Büyüklerinizi ziyaret edin, ninelerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi ziyaret edin, hasta varsa onlara hediyeler götürün. Arkadaşlarınızla daha çok eğlenmeye çalışın. Kitap okumayı ihmal etmeyin ama illa ödev yapmanız şart değil. Ödevlerinizi yeterince bence yapıyorsunuz. Başka ödevleriniz var. O ödevler neler? Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, hayvanları daha çok korumak. Bu tür şeylere daha çok ilgi gösterirseniz çok memnun olurum. Ailelerinize çok selam söyleyin. Güzel bir tatil olsun, sonra koşa koşa okula gelin” ifadelerini kullandı. “Bakandan bir isteğiniz var mı?” diye soran Selçuk’a bir öğrenci "Sizi bir daha görmek" yanıtını verdi. Bir öğrencinin bisiklet ve Hacivat-Karagöz oyununu istemesi üzerine Bakan Selçuk, bunlarla ilgileneceğini ifade etti.

“Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada her yerde eğitim var” Öğrencilere karneleri dağıtmasının ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Bugün güzel bir gün, karne günü. Bugün bütün çocuklarım çok heyecanlı. Bizler de çok heyecanlıyız. Yeni bir dönem tatil dönemi. Ben tatili okulların kapandığı bir dönem olarak görmüyorum. Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor. Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada her yerde eğitim var. Sadece farklı bir formatta eğitim devam ediyor. Ben öğrencilerimizin, çocuklarımızın muhakkak surette illa ödev yapmaları konusunda elbette bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili ödev. Çocuklarımızın doğa ile olan ilişkilerinin artması bir ödevdir, büyüklerine hürmet etmesi, saygı duyması bir ödevdir, arkadaşlarına yardım etmesi bir ödevdir, hayvanlara destek sağlaması bir ödevdir. Bizim insanlaşma ödevimiz var, insan olma ödevimiz var. Belli derslerin ödevini yapmak gibi bir ödevden söz etmiyoruz.”

“Benim anne babalara önerim çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları”

Anne babalara da seslenen Selçuk, “Benim anne babalara önerim çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları, mümkün olduğu kadar büyüklerle, akrabalarla, arkadaşlarla, doğayla başbaşa olmaları için ortak alan oluşturmaları. Bu tavsiyelerim çocuklarımızın bütünsel gelişimi açısından çok değerli. Ama belli derslerin, sınavların tatilde de zorlandığı bir dönem olursa emin olun çocuklar ikinci döneme daha kötü girecekler ve daha mutsuz girecekler. Her şeyin bir zamanı, zemini var. O sebeple çocuklarımız için tatil boş durmak değil ama değişik farklı şeyler yapmaktır. Bütün öğretmenlerime emekleri için teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimizin güzel bir tatil dönemi geçirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 3600 ek gösterge için "Öğretmenlerin de içinde olduğu bir dörtlü paket düşünüyoruz" ifadesinin hatırlatılması üzerine Bakan Selçuk, “Bu tür kararlar bakanlık düzeyinde alınan kararlar değil. O kararı kendi mecrasında değerlendirmek lazım” cevabını verdi.

1’inci sınıf öğrencileri ilk defa karne almanın heyecanını yaşarken, diğer sınıflardaki öğrencilerin ise kimisi takdir kimisi teşekkür belgesi aldı. 1’inci sınıf öğrencisi Taha Aslan ise Bakan Selçuk için yazdığı şiiri okudu.

4’üncü sınıf öğrencisi Şimal Türkkan, “Takdir geldi, çok mutlu oldum. Bakan bey verdi karnelerimizi. Bazı arkadaşlarıma belediye başkanı, kaymakam verdi. Çok güzel bir gün geçirdim ben okulda. Tatilde büyüklerimi ziyaret edeceğim, ders çalışacağım, oyun oynayacağım, güzel geçecek. Hediyeler verdiler, çok beğendik. Vatanıma ve milletime layık bir polis olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Teşekkür belgesi aldığını söyleyen Hasan Kaya ise, karnesini ilk annesine göstereceğini kaydetti. Kaya, tatilde oyun oynayacağını, kitap okuyacağını belirterek, telefon ve tabletle oynamayı sevdiğini anlattı.