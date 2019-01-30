Bakan Selçuk öğrencilere karnelerini dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor. Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada her yerde eğitim var. Ben öğrencilerimizin, çocuklarımızın muhakkak surette illa ödev yapmaları konusunda elbette bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili ödev" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İlkokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. 1’inci ve 4’üncü sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Selçuk, öğrencilere karnelerini verirken onlarla sohbet etti. Bakan Selçuk öğrencilere, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne. O yüzden de hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Bütün öğrencilere başarılar dileyen Selçuk, “Tatilde tamamen boş durmanız bence doğru değil. Yeni şeyler yapmanız lazım. Değişik şeyler yapmanız lazım. Büyüklerinizi ziyaret edin, ninelerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi ziyaret edin, hasta varsa onlara hediyeler götürün. Arkadaşlarınızla daha çok eğlenmeye çalışın. Kitap okumayı ihmal etmeyin ama illa ödev yapmanız şart değil. Ödevlerinizi yeterince bence yapıyorsunuz. Başka ödevleriniz var. O ödevler neler? Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, hayvanları daha çok korumak. Bu tür şeylere daha çok ilgi gösterirseniz çok memnun olurum. Ailelerinize çok selam söyleyin. Güzel bir tatil olsun, sonra koşa koşa okula gelin” ifadelerini kullandı.

“Bakandan bir isteğiniz var mı?” diye soran Selçuk’a bir öğrenci "Sizi bir daha görmek" yanıtını verdi. Bir öğrencinin bisiklet ve Hacivat-Karagöz oyununu istemesi üzerine Bakan Selçuk, bunlarla ilgileneceğini ifade etti.

“Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada her yerde eğitim var”

Öğrencilere karneleri dağıtmasının ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Bugün güzel bir gün, karne günü. Bugün bütün çocuklarım çok heyecanlı. Bizler de çok heyecanlıyız. Yeni bir dönem tatil dönemi. Ben tatili okulların kapandığı bir dönem olarak görmüyorum. Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor. Okulun dışında da, evde de, sokakta da, sosyal medyada her yerde eğitim var. Sadece farklı bir formatta eğitim devam ediyor. Ben öğrencilerimizin, çocuklarımızın muhakkak surette illa ödev yapmaları konusunda elbette bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili ödev. Çocuklarımızın doğa ile olan ilişkilerinin artması bir ödevdir, büyüklerine hürmet etmesi, saygı duyması bir ödevdir, arkadaşlarına yardım etmesi bir ödevdir, hayvanlara destek sağlaması bir ödevdir. Bizim insanlaşma ödevimiz var, insan olma ödevimiz var. Belli derslerin ödevini yapmak gibi bir ödevden söz etmiyoruz.”