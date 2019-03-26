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Bakan Selçuk öğrencilere satranç takımı dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ilkokul öğrencilerine satranç takımı dağıttı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ilkokul öğrencilerine satranç takımı dağıttı.

Türkiye Satranç Federasyonunca Nallıhan Nasuhpaşa İlkokulunda, anaokulu ve ilkokul öğrencileri ile velilere satranç eğitimi verilmesi amacıyla program düzenlendi.

Programa katılan Bakan Selçuk, satrancın çok önemsediği bir konu olduğunu belirtti.

Selçuk, "2004 yılında satrancın okullarda ders olarak verilmesi için imza atmıştım. O dönem Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'ydım. Aynı zamanda da Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydim. Satrancın öneminden dolayı bunu okullarda ders olarak koyduk." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da programda, öğrencilere satranç konusunda bilgi verdi.

Tulay, satrancın karşısındakine saygı duymayı, yaptığı tüm hareketlerden ve hamlelerden ders çıkarmayı öğrettiğini belirterek, "Tamamen başarıya odaklandık. Böylesi bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Programın sonunda Bakan Selçuk ile diğer katılımcılar tarafından öğrencilere satranç takımı hediye edildi.

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Milli Eğitim Bakanı Nallıhan satranç ziya selçuk

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