HABER

Bakan Selçuk, öğrencilerle yemek sırasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Kırşehir’e eğitim yatırımları ve istişare toplantıları için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fen Lisesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına girdi.Kırşehir’de AK Parti İl Başkanlığı Sosyal Gelişim Atölyesi ziyareti ve Ziya Öğretmen buluşmalarını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam yemeğinde Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kırşehir’e eğitim yatırımları ve istişare toplantıları için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fen Lisesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına girdi.
Kırşehir’de AK Parti İl Başkanlığı Sosyal Gelişim Atölyesi ziyareti ve Ziya Öğretmen buluşmalarını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam yemeğinde Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, daha sonra yemek sırası kuralını bozmadan öğrencilerle birlikte sıraya girip tabldottan alarak yemek sırasına girdi. Yemeğini aldıktan sonra kendisine ayrılan yere geçen Bakan Selçuk, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk’un öğrencilerle katıldığı akşam yemeği menüsünde ise Yayla Çorbası, Ahi Pilavı, Cemele Biberi Dolması ve tatlı ikramı vardı.
Bakan Selçuk’a Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve okul yönetimi eşlik etti.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandıAort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı
Dünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandıDünya Müslüman Kadınlar Günü Küçükçekmece'de kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.