Bakan Selçuk, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ailesini ziyaret etti

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ailesini okulun yanındaki lojmanda ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğretmenin eşi Gülay, çocukları Yiğit, Alp, babası Ahmet, annesi Melahat, kardeşleri Metin ve İbrahim Kuyucu'ya başsağlığı dileğinde bulunarak, çok üzgün olduklarını belirtti. Bakan Selçuk, Ahmet Kuyucu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Selçuk daha sonra şehit öğretmenin adının verildiği okula giderek öğretmenin meslektaşları ve öğrencilerle görüştü. Şehit öğretmen için dualar edildi.

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