Bakan Selçuk, ’Öğretmen Destek Noktaları’nın tanıtım toplantısında konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer biz güçlü öğretmen istiyorsak bunun yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişimi olmalı. Yılda iki üç gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak çok da mümkün olmayacak. Bundan dolayı da yerinde eğitim almayı çok önemsiyoruz. Yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişim için her ilçeye Öğretmen Destek Noktaları açıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 81 il ve 957 ilçede kurulacak olan ’Öğretmen Destek Noktaları’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara’daki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, Öğretmen Destek Noktaları ile öğretmenlerin mesleki gelişiminin destekleneceğini söyledi.

Türkiye’nin güçlü bir gelecek hayalinde öğretmenlerin ve yöneticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Ama bu desteğin muhakkak suretle uluslararası standartlarda, Türkiye’nin birikimini kapsayan ve yaygın bir şekilde olması gerekiyor. Bu desteğin akademik yönünün çok yüksek olması gerekiyor. Eğer biz güçlü öğretmen istiyorsak bunun yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişimi olmalı. Yılda iki üç gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak çok da mümkün olmayacak. Bundan dolayı da yerinde eğitim almayı çok önemsiyoruz. Yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişim için her ilçeye Öğretmen Destek Noktaları açıyoruz" diye konuştu.

Bu destek noktalarında bir değerlendirme veya notlandırmanın söz konusu olmadığını ifade eden Selçuk, "Burası sadece kapasite yönetimini geliştirmek ve mevcut kaynakları daha iyi yönetebilmek için öğretmenlerimizin mesleki gelişim anlamında ihtiyaç duydukları her şeye anlık olarak yerinde, zamanında ulaşabilecekleri ve bu ulaşımın sonucunda da bir katma değere dönüştüreceği bir anlayıştan söz ediyoruz. Biz yaklaşık 1 yıldır yoğun olarak okul profili değerlendirme, ölçme değerlendirme merkezi, e-Portfolyo, e-Rehberlik gibi bir çok kavramdan söz ediyoruz ve hayata geçiyoruz. Bu çalışmaların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde ’bunları hayata geçirecek kimdir?’ diye sorduğumuz da elbette öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizdir. O zaman öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin desteklenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.