Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yeniden tasarlanan öğretmenler odasının tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, "Öğretmen odası, huzur odası olmalı. Eğer öğretmen kendi odasında huzurlu olursa, sınıfa girdiğinde çok daha keyifli bir şekilde görev yapacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yaz hazırlıklarını tamamlanan çalışma ile öğretmen odalarını yeniden tasarlamaya başladı. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Yalçın Eskiyapan Ortaokulu'nda yeniden tasarlanan öğretmen odası, okulda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni odaların, öğretmenlerin pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.

'ÖĞRETMEN ODASI, HUZUR ODASI OLMALI'

Okulları, sadece sınıflar olarak görmediklerini, bahçesiyle, öğretmen odasıyla ve bütün çevresiyle bir 'hayat sahnesi' olarak gördüklerini belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenimizin bu hayat sahnesinde mutlu ve mesut olması bizim için çok önemli. Öğretmen odası, huzur odası olmalı. Eğer öğretmen kendi odasında huzurlu olursa, sınıfa girdiğinde çok daha keyifli bir şekilde görev yapacaktır. Öğretmenlerimizin mesleki eğitimiyle, öğretmenlerimizin özlük haklarıyla nasıl ilgileniyorsak bu çalışma da öğretmenler odasını güzelleştirme projesi. Öğretmenlerimizin, bu odayı bir mutluluk ortamı olarak değerlendirmesini istiyoruz. Yüzlerce öğretmenimize, okul yöneticimize danıştık ve güzel bir proje ortaya çıktı. Bizim amacımız, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi çerçevesinde hem de hayırseverlerimizin desteğiyle bu odaların çoğalmasını sağlamak. Türkiye'deki bütün hayırseverlerimize sesleniyorum, öğretmen odalarımızın iyileştirilmesi ve daha büyük imkanlarla donatılması için onların desteklerini bekliyoruz" dedi.