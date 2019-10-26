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Bakan Selçuk, 'öğretmenin darbedilmesine' tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 01:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 gün önce Diyarbakır'daki Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

Bakan Selçuk, 'öğretmenin darbedilmesine' tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şiddet kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin kabul edilmesi mümkün değilken; bir eğitimcinin okulda öğrencilerinin gözleri önünde darbedilmesini tarif edemiyorum. Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum."

Öte yandan, olayla ilgili jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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