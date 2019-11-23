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Bakan Selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk, 'Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final Müsabakası'nı izledi.

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk, 'Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final Müsabakası'nı izledi. Kazanan takımı tebrik eden Bakan Selçuk, her iki takımla da fotoğraf çektirdi.
Salon futbolu, voleybol, basketbol ve masa tenisi olmak üzere 4 ayrı branşta düzenlenen, 81 ilden 1988 kadın ve erkek takımının katıldığı, 'Türkiye Öğretmenler Kupası'nın final maçları Ankara'da yapıldı. Müsabakalar Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Federasyonlar tarafından düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın Ankara ve Antalya arasında oynanan voleybol final karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Selçuk, kıyasıya mücadele ederek maçı kazanan Antalya'yı sahaya inerek tebrik edip, her iki takımla da fotoğraf çektirdi.
'ÖĞRETMENLER KUPASINDA KAYBEDEN YOK'
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öğretmenlerin azmini, çabasını sınıflardan sahalara taşımak istediklerini, bu nedenle Öğretmenler Kupası’nı düzenlediklerini belirterek, "Her çocuğumuzun hayatında kahraman olan öğretmenler vardır. Kahraman olan öğretmenleri gözle görünür hale getirmeye çalıştık. Bu hafta da final yapıldı. Akşam da kupalar sahiplerini bulacak. Bu haftayı tamamlamış olacağız. Final maçı da çok güzel geçti, çekişmeli bir maçtı. Öğretmenler kupasında kaybeden yok. Hırsla değil tutkuyla bu işe sarıldılar. Öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum ve öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

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