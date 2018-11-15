HABER

Bakan Selçuk: Okul Destek Projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başarıya ulaştığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başarıya ulaştığını açıkladı.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânlar sunmak amaçlarıyla oluşturulan Okul Destek Projesi başarıyla sürdürülüyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 100 Günlük İcraat Programı kapsamında gösterilen 10 bin çocuğa ulaşma hedefini, 10 bin 748 çocuğa ulaşarak gösterdik. Yine, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında projenin 23 İlden 81 ilimize yaygınlaştırılmasını sağladık" dedi.
Proje kapsamında, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklendiğini, akademik faaliyetler ile de çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlandığını vurgulayan Selçuk, “Okul Destek Projesi ile 4 bin 446 çocuğumuz kütüphanelere ve bin 879 çocuğumuz da sanatsal ve sportif kurslara kaydı yaptırıldı. Proje doğrultusunda 826 sosyal-kültürel, 491 de sportif etkinlik düzenlendi” açıklamasında bulundu.
Ayrıca, meslek elemanlarının da çocuklar ve aileler ile yakından ilgilenerek, onlarla birebir çalışma imkânı bulduklarını belirten Bakan Selçuk, Bakanlık tarafından çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verildiğini de kaydetti.
‘ÇOCUK DOSTU ESERLERİ DESTEKLİYORUZ'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitabın incelenmesinin Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yapıldığını ve uygun kriterlere sahip çocuk dostu kitapların isimleri kamuoyu ile paylaşıldığını da kaydetti.
Selçuk, "Çocuklarımızın kişisel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı içeriklerle mücadelemiz bu çalışmalarla sürecek" dedi.

PARTNERBir garip inci meselesiBir garip inci meselesi
Haberal: Ortadoğu'da Türkiye dışında medeniyet düzeyine ulaşmış ülke yokHaberal: Ortadoğu'da Türkiye dışında medeniyet düzeyine ulaşmış ülke yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözlerCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile neden gizlice görüştü? İlk kez anlattı

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile neden gizlice görüştü? İlk kez anlattı

İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.