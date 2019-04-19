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Bakan Selçuk okulda coşkuyla karşılanan Muharrem öğretmenle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavisi sonrası okula dönüşünde öğrencilerinin coşkuyla karşıladığı Muharrem Poyrazoğlu ile telefonda görüştü.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavisi sonrası okula dönüşünde öğrencilerinin coşkuyla karşıladığı Muharrem Poyrazoğlu ile telefonda görüştü.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerinin kendisine duyduğu sevgiden ve karşılama görüntülerinden etkilendiğini ve mutlu olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, Muharrem öğretmene geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Evinize hoş geldiniz” dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından da o anları ve duygularını paylaştı.

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