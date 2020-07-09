HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Selçuk: "Okulların 31 Ağustos'ta Açılmasını Temenni Ediyoruz"

Bakan Selçuk: "Okulların 31 Ağustos'ta Açılmasını Temenni Ediyoruz"

09.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak 31 Ağustos tarihinin mevzuat gereği açıklandığını, o tarih geldiğinde Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerinin dikkate alınacağını söyledi

Bakan Selçuk: "Okulların 31 Ağustos'ta Açılmasını Temenni Ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihi 31 Ağustos’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, 31 Ağustos tarihinin mevzuat gereği açıklandığını, o tarih geldiğinde Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerinin dikkate alınacağını söyledi.

Bakan Selçuk “Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı”nda gazetecilerin okulların açılma tarihiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk “Hiç kimse ama hiç kimse bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olacağını bilemez. Dolayısıyla ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Biz her zaman söylüyoruz; Sağlık Bakanlığı’yla, Bilim Kurulu’yla istişari bir takım görüşmeler, değerlendirmeler yaparak karar veriyoruz. Peki bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil. 31 Ağustos’ta okulların açılmasıyla ilgili bir takvimi ortaya koyduysak bunun gerekçesi şudur; bunu açıklayacağız ki herkes ona göre herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos’ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle gerçekleştirmek istiyoruz. Şayet şartlar elverişli olursa da bunu o tarihte açacağız demeye çalışıyoruz” dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların salgın verilerine bakılarak bir süre açılmaması gerekirse bu noktada uzaktan eğitime devam etme konusunda da bakanlığın son derece hazır olduğunu söyledi ve “Biz devam ederiz, hiçbir sorun yok” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Son dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleriSon dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleri
2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı? 2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı?

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Diğer Haberler
Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana’da endişelendiren görüntüler

Vaka sayısının 'pik' yaptığı Adana’da endişelendiren görüntüler

Son dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleri

Son dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleri

Son dakika Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Evlat nöbetinde 14'üncü kavuşma! Mutluluk gözyaşları...

Evlat nöbetinde 14'üncü kavuşma! Mutluluk gözyaşları...

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Kurbanlıklarda koronavirüs var mı? Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Kurbanlıklarda koronavirüs var mı? Önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.