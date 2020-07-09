Bakan Selçuk: "Okulların 31 Ağustos'ta Açılmasını Temenni Ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihi 31 Ağustos’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, 31 Ağustos tarihinin mevzuat gereği açıklandığını, o tarih geldiğinde Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerinin dikkate alınacağını söyledi.

Bakan Selçuk “Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Toplantısı”nda gazetecilerin okulların açılma tarihiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk “Hiç kimse ama hiç kimse bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olacağını bilemez. Dolayısıyla ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda gerçekten anlamsızlık hissettiriyor. Biz her zaman söylüyoruz; Sağlık Bakanlığı’yla, Bilim Kurulu’yla istişari bir takım görüşmeler, değerlendirmeler yaparak karar veriyoruz. Peki bu veriler bugün elimizde var mı? Yok. Bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil. 31 Ağustos’ta okulların açılmasıyla ilgili bir takvimi ortaya koyduysak bunun gerekçesi şudur; bunu açıklayacağız ki herkes ona göre herkes hazırlığını yapacak. 31 Ağustos’ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle gerçekleştirmek istiyoruz. Şayet şartlar elverişli olursa da bunu o tarihte açacağız demeye çalışıyoruz” dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların salgın verilerine bakılarak bir süre açılmaması gerekirse bu noktada uzaktan eğitime devam etme konusunda da bakanlığın son derece hazır olduğunu söyledi ve “Biz devam ederiz, hiçbir sorun yok” dedi.

