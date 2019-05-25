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Bakan Selçuk: "Önümüzdeki hafta 12 buçuk milyon emeklimiz bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Önümüzdeki hafta 12 buçuk milyon emeklimiz bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar ve sadece ikramiye de değil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak demiştik ve biz bunu da sağladık” dedi.Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda Beykozlu katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Önümüzdeki hafta 12 buçuk milyon emeklimiz bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar ve sadece ikramiye de değil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak demiştik ve biz bunu da sağladık” dedi.
Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda Beykozlu katıldı. Vatandaşlar burada hep birlikte oruçlarını açtı.
İftar sonrası konuşma yapan Başkan Aydın, “Ramazan boyu Beykozumuzun bütün mahallelerinde burada olduğu gibi iftar sofraları kuruyoruz. Organizasyonu belediye olarak gerçekleştiriyoruz. İkram sahibimiz hayır severlerimiz. Ramazan boyu kurulan iftar sofralarını hayırseverlerimiz kuruyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı konuşmada, “Bugün burada baktığımız zaman eski Türkiye nerede şimdiki Türkiye nerede diyebileceğimiz bir noktadayız. Hayal denilen icraatları gerçekleştirdik. Vatandaşımız artık bugün nüfusumuzun yüzde 90’ını kapsayan bir sağlık güvencesi sistemine, hayalimiz dediğimiz şehir hastanelerine kavuşmuş durumda. İnşallah önümüzdeki hafta 12 buçuk milyon emeklimiz bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar ve sadece ikramiye de değil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak demiştik ve biz bunu da sağladık. 2002’de işçisine 184 lira verebilen bir Türkiye iken bugün çok şükür, işçisine, çalışanına asgari ücreti 2020 lira veren bir ülke haline geldik. Aile ve sosyal politikalar alanında da devrim niteliğindeki hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün bakımı ile hizmeti ile engellimize, yaşlımıza evine götüren bir sosyal devlet anlayışına sahibiz. Yarım milyonu aşkın yaşlı ve engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti sunuyoruz” dedi.
Seçimler hakkında da konuşan Bakan Selçuk, “ İstanbul İnşallah 23 Haziran seçimlerinde yeniden evet diyecek Binali Yıldırım başkanlığına” ifadelerini kullandı.

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