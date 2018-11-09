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Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar konusunda açıklamalarda bululurken, "İnşallah Kayseri gibi şehirlerimizin öncülüğünde Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" dedi.

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar konusunda açıklamalarda bululurken, "İnşallah Kayseri gibi şehirlerimizin öncülüğünde Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" dedi. Çeşitli programları için Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'den söz eden Selçuk, "Kayseri kültürel olarak birikimleri olan bir şehir. Bizim için bir yadigâr ve emanettir. Eğitim açısından baktığımızda asla gözümüzün arkada olmadığı şehirlerin başında geliyor. Çünkü Kayserili hayırseverlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na hiçbir pürüz çıkmayacak şekilde eğitim sistemine olan destekleri bizim için hep örnek olarak anlattığımız bir şey. Bu hayırseverlik kültürü aslında dünyada çok önemli ama bunun kökleri bizim kültürümüzde çok derin izler bırakmış vaziyettedir" diye konuştu. Eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar konusunda Kayseri'nin örnek alındığını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Kayseri'nin eğitimde iyi durumda olması elbette bizim için mühim. Kayseri uluslararası standartlarda nerededir, öğretmen niteliği konumunda nerededir, dünyayla yarışta nerededir sorularına muhatap olmak söz konusudur. Bundan sonra çok daha ileri, daha büyük adımlarla alacağımız yollar var. İnşallah bugün burada çok güzel hizmetlerin açılışlarını yapacağız. Kayseri'deki hayırseverlerin davranışları bizim her yerde Kayseri'yi örnek vermemizi sağlıyor. Kayseri ile ilgili başka şehirlerde örnek verdiğimiz zaman 'Onlar zengin' diyorlar. Ben de 'Onların gönlü zengin' diyorum. Parası olan hayır yapmaz, gönlü zengin olan hayır yapar. Dolayısıyla bizim Türkiye'den beklentimiz, 'Hedef 2023 Eğitim Vizyonu'yla eğitimde inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir atılıma başlayacak, bu atılımla beraber de Türkiye'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya hizmeti noktasında yeni ufuklar açılacaktır diye düşünüyoruz. Bununla ilgili elimizden gelen gayreti hep birlikte yapacağız. İnşallah Kayseri gibi şehirlerimizin öncülüğünde Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız. Hem yükseköğretim de hem ortaöğretim de Kayseri'nin bulunduğu yerden memnuniyetimizi ayrıca belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

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