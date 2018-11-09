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Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

'HAYIRLAR ZAHMET DEĞİL, KOŞA KOŞA GELİRİZ' Çeşitli programları için Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan 24 derslikli ilkokul, 8 derslikli anaokulu ve spor salonunun temel atma törenine katıldı.

Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (2)

'HAYIRLAR ZAHMET DEĞİL, KOŞA KOŞA GELİRİZ'
Çeşitli programları için Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan 24 derslikli ilkokul, 8 derslikli anaokulu ve spor salonunun temel atma törenine katıldı. Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, "Hayırlar zahmet değil, zevktir. Onlara koşa koşa geliriz. Bu hayırlarla eğitim seviyemiz yükselecektir" dedi.
Türkiye'nin eğitim seviyesi yükseldikçe Cumhuriyetin ve ülkenin de yükseleceğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:
"Eğitim ile ilgili güzel eserler ortaya koyuluyor. Son 16 yıldır çok büyük mesafeler katedildi. Bu manada, geçmişteki bu başarıların devamına yeni basamaklar sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Türk eğitim sisteminin önümüzdeki yıllarda önemli mesafeler alacağına inancımız tamdır. Hayırseverlerin Kayseri'de yaptıkları başarı hikayeleri bizi memnun ediyor. Biz, devlet olarak binalar yapabiliriz ama hayırseverlerin de bunun tadını almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ile gelecekte dünya ile boy ölçüşecek, onuru ve haysiyeti ile dik duracak ise eğitime çok yatırım yapması gerekir. Biz de eğitim vasıtası ile kalkınmanın, yükselmenin farkındayız. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Kadim hayırseverlerin yüreklerindeki genişlik devam etsin. Eğitimin değerinin farkındayız, bu değer arttıkça çok daha müreffeh Türkiye'nin bizi beklediğinin farkındayız."
Temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Ak Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.

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Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (2)Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (2)Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (2)

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