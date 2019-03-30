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Bakan Selçuk pide hamuru açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

 AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın programı kapsamında Yenipazar'da ziyaret ettiği bir pidecide, pide hamuru açtı.

Bakan Selçuk pide hamuru açtı

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın programı kapsamında Yenipazar'da ziyaret ettiği bir pidecide, pide hamuru açtı. Pide ustası, Bakan Selçuk'un açtığı hamuru beğenip, yetenekli olduğunu söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında Yenipazar ilçesini ziyaret etti. Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç da kızı Bakan Selçuk'a eşlik etti. Bakan Selçuk, Aydın genelinde babasıyla birlikte birçok pide ustası yetiştiren AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer'in pideci dükkanına misafir oldu. Bakan Selçuk, dükkanda pide hamuru açtı. İşletme çalışanı pide ustası, Bakan Selçuk'a tam not verdi.
AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhur İttifakı Yenipazar Belediye Başkan Adayı MHP'li Suat Menderes, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sümer de Bakan Selçuk'a eşlik etti.

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Bakan Selçuk pide hamuru açtıBakan Selçuk pide hamuru açtıBakan Selçuk pide hamuru açtıBakan Selçuk pide hamuru açtı

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