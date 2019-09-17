Bakan Selçuk, pilot il seçilen Van'da öğrencilere yemek dağıttı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van Atatürk Anadolu Lisesi yemekhanesinde aşçı önlüğü ile yemek kazanlarının başına geçip, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı. Bakan Selçuk, taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğretmen evlerinde yapılan yemek dağıtımının ilkini, pilot il seçilen Van'dan başlattıklarını belirterek, "Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimizde, 340 okulumuzdaki 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, hijyeniği konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz" dedi. Van'a dün akşam saatlerinde gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün sabah saatlerinde Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda millletvekileri, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Van ve ilçelerinde eğitime katkı sunan hayırseverlere plaket verip, katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Selçuk'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri de eşlik etti. Bakan Selçuk, daha sonra Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme' zirvesine katıldı.

İLK UYGULAMA PİLOT İL VAN'DAN BAŞLATILDI Bakan Selçuk daha sonra taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğretmen evlerinde yapılan yemek dağıtımının ilkini gerçekleştirmek üzere Van Atatürk Anadolu Lisesi''ne geçti. Okulun müze, proje ve müzik sınıflarını ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerin seslendirdiği şarkıları ilgiyle dinledi. Ardından Selçuk, Vali Bilmez ile birlikte, aşçı önlüklerini giydikten sonra, okulun pansiyonundaki yemekhanede, yemek kazanlarının başına geçip, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı. ÖĞRENCİLERE SADECE YEMEK DEĞİL, SEVGİYİ DE DAĞITIYORUZ Bakan Selçuk, tüm Türkiye'de özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini çok önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimiz, 340 okulumuzdaki yaklaşık 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, yemeklerimizin hijyenik olması konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerini giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru da dönüşeceğini düşünüyoruz. Ben burada bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza, sayın valimiz başta olmak üzere, bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmıyor. Aynı sevgi dağıtılıyor. Bu bakımdan da öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.