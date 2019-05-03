Bakan Selçuk: Planlamalar, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini daha da yükseltecek

Ahmet ÜN- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Bu çalışmaların neticesinde çıkacak projeksiyonlar ve buna bağlı olarak yapılacak planlamalar, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini çok daha yükseltecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim çalışmalarını yerinde görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderinin katılımıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk, kendisini karşılayan 2 çocukla bir süre sohbet etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Selçuk, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini yükseltmek için çeşitli çalışmalara katılacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Bu kadim, güzel şehirde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Birçok ili ziyaret etme imkanımız oluyor. Bu ziyaretlerden birini özellikle Diyarbakır'da yapmayı kararlaştırdık. Diyarbakır'ın eğitim hayatı, okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin durumlarını çok daha yakında değerlendirmek istişarelerde bulunmak ve Diyarbakır'ın eğitim kapasitesini geliştirmek için bugün birtakım çalışmalar içinde olacağız. Bu çalışmaların neticesinde çıkacak projeksiyonlar ve buna bağlı olarak yapılacak planlamalar, Diyarbakır'ın eğitim kalitesini çok daha yükseltecektir. Buradaki bütün öğretmen arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin sayın valimiz liderliğinde Diyarbakır'da eğitim için yapılacak ne varsa önümüzdeki dönemlerde planlar çerçevesinde dikkate alınacaktır" diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra beraberinde Vali Güzeloğlu ile Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun müzik korusunun seslendirdiği Diyarbakır yöresine ait türkülerle karşılanan Selçuk, öğrencilerden bir eser daha seslendirmelerini istedi.

'SOSYAL AKTİVİTE' DİYALOĞU

Okulun 12/A sınıfına giren Bakan Selçuk, "Kopya çekenler el kaldırsın" diyerek, espri yaptı. Öğrencilerden biri, Selçuk'a ders ve sınav yoğunluğundan sosyal aktivitelere zaman ayıramadıklarını söyleyip, '2023 eğitim vizyonu'nun daha erken hayata geçirilmesini talep etti. Bunun üzerine Selçuk da "Vizyon belgesini hayata geçireceğiz. Tasarı ve beceri atölyeleri vasıtasıyla her çocuk binlerce kez tecrübe ederek, neye yatkın olup, olmadığını bazı ölçme araçlarıyla öğrenecek. Yılın ortasında olduğumuz için 12'nci sınıflar için acil bir çözüm olmayabilir; ama gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

DERBİ SORUSUNA YANIT

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk'tan, bir öğrenci, pazar günü Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının sonucunun ne olacağını tahmin etmesini istedi. Bakan Selçuk, "Bir Galatasaraylı" diye yanıt verirken, öğrenciler de alkışladı.