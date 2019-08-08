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Bakan Selçuk: “Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz donemi için SGK’ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için SGK’ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz donemi için SGK’ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için SGK’ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15’ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu.

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