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Bakan Selçuk, robotik yarışmada derece alan öğrencileri kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası MakeX Starter robotik yarışmasında 3'üncü olan ortaokul öğrencilerini tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası MakeX Starter robotik yarışmasında 3'üncülük elde eden çocukları kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MakeX Starter yarışmasının ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Çin'de düzenlendiğini belirtti.

Selçuk paylaşımında, "Yarışmanın Dünya Finali'nde 3. olarak bizleri onurlandıran Adana Çukurova Vakıfbank Ortaokulu'ndan öğrencilerim Deniz Gündeşlioğlu ve Onur Ata Özyiğit ile Muhammet Yılmaz ve Abdurrahman Gündeşlioğlu öğretmenlerimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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