Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta incelemelerde bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sarıkamış’ta birtakım incelemelerde bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Çelik, beraberindeki Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile birlikte Sarıkamış Tören Alanı’na geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Selçuk, daha sonra AK Parti Sarıkamış Seçim Koordinasayon Merkezi’ne geçti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Öncelikle burada olmak çok güzeldi. Sabahtan beri buradayız. Bakanımız dedi ki; “Kars’ın havası soğuk, insanları sıcacık” gerçekten öyle çıktı. AK Parti hükümetleri olarak son 16 yılda büyük bir başarı kaydettik. Aile alanında, çalışma alanında, sosyal hizmetler alanında, sosyal yardımlarda son 16 yılda 289 milyar kaynak vatandaşlarımıza aktarıldı. Ve biz bu kaynaklarımızı her daim sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kars’ta da engelli yaşlı hizmetlerimiz olsun, sosyal hizmetlerimiz olsun, çocuk hizmetlerimiz olsun gayet iyi bir noktada huzur evimizde yakında açlıyor” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne geçti. Bir süre kayak merkezini gezen Selçuk, Kars’a döndü. Bakan Selçuk Kars’tan ayrıldı.



