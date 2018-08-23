HABER

Bakan Selçuk şehit aileleriyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da şehit ailelerini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Selçuk, ilk olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Er Harun Arvas'ın evine giderek ailesiyle bayramlaştı.

Şehidin babası Abdurrahman Arvas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlar bedenlerini siper etmeseler biz burada olmazdık." dedi.

Selçuk, daha sonra, İstanbul'da şehit olan polis memuru Sinan Acar'ın evine gitti.

Ziyarette konuşan şehidin annesi Gülşen Acar, "Bakanlık olarak bizi hiç yalnız bırakmadınız, sağolun. Oğlum bana bir sene önce şehit olacağını rüyasında gördüğünü söylemişti." diye konuştu.

Selçuk, Mardin Savur'da şehit olan Uzman Onbaşı Sinan Yaylı ve Hakkari Yüksekova'da şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın ailelerini de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bakan Selçuk, şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Ziyaretler sırasında şehitler için dualar okundu.

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu (2)
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 24 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, yeni, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.