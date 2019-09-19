HABER

Bakan Selçuk, şehit Aybüke öğretmeni andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anısına Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bırakarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Selçuk, Instagram hesabından Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bıraktığı bir fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, paylaşımında, "Mağusa Limanı'ndayım. Buraya yolu düşen düşmeyen herkes için Mağusa Limanı Aybüke Öğretmendir. Karanfil sanadır Aybüke Öğretmenim. Duayla..." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Yalçın'ın, şehit olmadan önce Mağusa Limanı türküsünü söylediği video milyonların hafızasına kazınmıştı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye restMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC Mağusa Limanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş

Dikkat çeken sözler: Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür...

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest: Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

'Al-Haram' deşifre edildi! 22 gözaltı

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.