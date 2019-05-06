Bakan Selçuk, şehit öğretmenlerin ailelerine iftar verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmenlere ilişkin, "Onlar, hizmetlerini yaparken vatan, millet için bu ülkenin çocukları için ne lazımsa yaptılar. Dolayısıyla onların hizmet aşkı onların eğitim ve öğretimin sürmesine, görevlerine dair inançları bizi bu millet adına büyük bir umuda, ümide sevkediyor." değerlendirmesini yaptı. Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde şehit öğretmenlerin ailelerine iftar verdi. Şehit öğretmenlerin acısını her zaman yüreklerinde hissettiklerini, onları hiçbir zaman unutmadıklarını vurgulayan Selçuk, "Onlar, hizmetlerini yaparken vatan, millet için bu ülkenin çocukları için ne lazımsa yaptılar. Dolayısıyla onların hizmet aşkı onların eğitim ve öğretimin sürmesine, görevlerine dair inançları bizi bu millet adına büyük bir umuda, ümide sevk ediyor. Bizim böyle öğretmenlerimiz var ve bizim böyle bir ülkede böyle öğretmenlerle ülkeyi geleceğe taşımamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük bir azimle yükseklere taşımamak için hiçbir sebebimiz yok." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Makyajsız kraliçe Bağcılar’da vatandaşlar ilk iftarı Gönül Sofraları’nda açtı Bu kez perdeler kansere dikkat çekmek için açıldı

Bakan Selçuk, şehit öğretmen yakınlarına, "Burada sizler, anneler, babalar, kardeşler, çocuklar olarak neler hissettiğinizi; acınızın çok uzun yıllar geçse bile yüreğinizin ortasına oturmuş bir taş gibi durduğunu biliyoruz." sözleriyle seslendi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak şehit öğretmenlerin aileleri ile bir araya gelmelerine ilişkin Bakan Selçuk, "İnşallah bundan sonra bu tür çalışmaları daha genişleterek sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte çoçuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın geleceği için hep beraber elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz." dedi. "Allah'ın izniyle her birinin ruhunu şad etmek için her birinin geride bıraktığı ailelerine destek olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapma çabasındayız." diyen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine konusunda fevkalade duyarlı olduğunun altını çizdi. Selçuk, bu konularla ilgili çok fazla çalışmanın altında imzası bulunan Erdoğan'ın kendilerine de şehit ailelerine destek olma konusunda talimatının bulunduğunu aktardı.