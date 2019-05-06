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Bakan Selçuk, şehit öğretmenlerin ailelerine iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ramazanın ilk iftarını şehit öğretmen aileleriyle yaptı - Selçuk: - "(Şehit öğretmenler) Onlar, hizmetlerini yaparken vatan, millet için bu ülkenin çocukları için ne lazımsa yaptılar. Dolayısıyla onların hizmet aşkı onların eğitim ve öğretimin sürmesine, görevlerine dair inançları bizi bu millet adına büyük bir umuda, ümide sevk ediyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmenlere ilişkin, "Onlar, hizmetlerini yaparken vatan, millet için bu ülkenin çocukları için ne lazımsa yaptılar. Dolayısıyla onların hizmet aşkı onların eğitim ve öğretimin sürmesine, görevlerine dair inançları bizi bu millet adına büyük bir umuda, ümide sevkediyor." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde şehit öğretmenlerin ailelerine iftar verdi.

Şehit öğretmenlerin acısını her zaman yüreklerinde hissettiklerini, onları hiçbir zaman unutmadıklarını vurgulayan Selçuk, "Onlar, hizmetlerini yaparken vatan, millet için bu ülkenin çocukları için ne lazımsa yaptılar. Dolayısıyla onların hizmet aşkı onların eğitim ve öğretimin sürmesine, görevlerine dair inançları bizi bu millet adına büyük bir umuda, ümide sevk ediyor. Bizim böyle öğretmenlerimiz var ve bizim böyle bir ülkede böyle öğretmenlerle ülkeyi geleceğe taşımamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük bir azimle yükseklere taşımamak için hiçbir sebebimiz yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, şehit öğretmen yakınlarına, "Burada sizler, anneler, babalar, kardeşler, çocuklar olarak neler hissettiğinizi; acınızın çok uzun yıllar geçse bile yüreğinizin ortasına oturmuş bir taş gibi durduğunu biliyoruz." sözleriyle seslendi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak şehit öğretmenlerin aileleri ile bir araya gelmelerine ilişkin Bakan Selçuk, "İnşallah bundan sonra bu tür çalışmaları daha genişleterek sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte çoçuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın geleceği için hep beraber elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

"Allah'ın izniyle her birinin ruhunu şad etmek için her birinin geride bıraktığı ailelerine destek olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapma çabasındayız." diyen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine konusunda fevkalade duyarlı olduğunun altını çizdi. Selçuk, bu konularla ilgili çok fazla çalışmanın altında imzası bulunan Erdoğan'ın kendilerine de şehit ailelerine destek olma konusunda talimatının bulunduğunu aktardı.

Bakan Selçuk, şehitlerin en büyük mertebeye erdiğini belirterek, onların gölgesiyle ve duasıyla çocukların çok daha güzel ve bereketli bir ülkede yaşayacağını ve bayrağın dimdik ayakta duracağını vurguladı.

- Bakan Selçuk, şehit yakınları ile iftar sofrasında

Bakan Selçuk, iftarda Mardin'de Yukarı Konak köyünde öğretmenlik yaparken 1992'de şehit olan Aldulvahap Yersiz ile aynı adı taşıyan torunu ve öğretmenin eşi ile aynı sofrayı paylaştı.

Bakan Selçuk ile aynı masada ayrıca Diyarbakır'da öğretmenlik yaparken 1993'te şehit edilen Nurettin Soyer'in, Mardin İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaparken 1991'de şehit edilen Abdulkadir Uğurlu'nun, Mardin'in Savur ilçesinde ilkokul öğretmeniyken 1994'te şehit edilen Ali Yıldız'ın yakınları da yer aldı.

İftara, Batman'da görevi başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da katıldı.

Bu arada dün geçirdiği kaza sonrası ayağında incinme oluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, şehit ailelerini yalnız bırakmamak amacıyla "yürüme botu"yla programa katılması dikkati çekti.

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meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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