Bakan Selçuk, şehit yakını ve gazilerle yemekte bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz gecesi milletin, Türkiye üstünde oynanan bütün oyunlara gereken cevabı verdiğini belirterek, "Hain ve zavallı iş birlikçileri de bu durum karşısında zebil oldular. Biz o gün her anlamda alçaklığın, hainliğin dibini gördük. Ama her şeyden önemlisi milletimizin kahramanlığını, cesaretini gördük." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Ankara Valiliğince şehit yakını ve gaziler için düzenlenen yemek programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlere rahmet, yaralanan askere de şifa diledi.

Selçuk, 15 Temmuz gecesi milletçe çok anlamlı bir sınav verildiğini, cesaret ve milli birlik sayesinde bu toprakları vatan yapan ecdadın yüzünün kara çıkarılmadığını, tarihe şanlı bir zafer daha ilave edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya örnek olacak bir kahramanlık destanı yazıldığını aktaran Selçuk, "Bu toprakları düşmanlara çiğnetmemek ve kendimize vatan kılmak için ecdadımızın büyük bir aşkla verdiği mücadeleyi biliyoruz. Bu topraklar, emperyalist güçlere karşı her zaman adaletin, bağımsızlığın ve imanın kalesi oldu." diye konuştu.