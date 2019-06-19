Bakan Selçuk: Sel felaketinde ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız

Haluk KARASLAN/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'un Araklı ilçesinde ki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımızın Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ve psikososyal destek elemanlarımız sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Biz de gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'da düzenlenen, 'Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, ilk olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketine değindi. Araklı'da can kayıplarının olduğunu kaydeden Selçuk, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu anda Araklı'da sel nedeniyle kaybolan vatandaşlarımızın arama çalışmaları devam etmekte. Sayın Bakanlarımız orada incelemelerde bulunuyor, kriz merkezinden gerekli koordinasyon sağlıyoruz. Bakanlığımızın Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ve psikososyal destek elemanlarımız sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Biz de gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız" dedi.