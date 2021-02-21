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Bakan Selçuk: Sınavların ertelenmesi, çalışma yükünü daha da artırır

21.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk: Sınavların ertelenmesi, çalışma yükünü daha da artırır

Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların yüzyüze gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve 1 Mart'ta yapılması öngörülen sınavların ertelenmesinin öğrencilerin iş yükünü artıracağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların yüzyüze gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Selçuk sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, "Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi.

Selçuk, yapılan görüşmeler sonucunda 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü ile ortaöğretimde 8 ve 12'nci sınıflarda yüzyüze eğitimlerin başlatılmasına karar verildiğini belirtti.

https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1363459790198956034

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarının belirlenmesi için 1 Mart'ta yüzyüze sınav yapılacağını açıkladı.

Öğrenciler, bu sınavlarda 1 Kasım'a kadar işlenen konulardan sorumlu tutulacak.

Yapılan açıklamalara göre, okullarda yoğunluk oluşmasının önüne geçmek amacıyla tek sınav yapılması öngörülüyor.

Okulların açık olduğu dönemde, bazı okullar sınavları yaptı.

Bu dönemde yapılanlarla birlikte lise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınavların yüzde 40'ını olduğu açıklandı.

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