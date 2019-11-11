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Bakan Selçuk Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti

SİNOP (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına Sinop'tan canlı bağlanan, fidan dikiminin ardından Gündüzlü Bakım Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Köksal Şakalar, Bakan Selçuk'a el işlemesi keten örtü hediye etti.

Selçuk, daha sonra Vali Köksal Şakalar ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlığına bağlı kurum yetkililerinden kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Buradaki toplantının ardından Selçuk, 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Bülent Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Selçuk, bir süre şehidin ailesiyle görüştü.

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