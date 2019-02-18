Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açılışında sıra dışı olmayan çocuk olmadığını ifade ederek, "Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi açılış ve temasta bulunmak üzere geldiği Tokat’ta Vali Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyaretlerin ardından ilk olarak Bilim Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Törende konuşma yapan Bakan Selçuk, Bilim sanat merkezlerinin sıra dışı çocuklar için sıra dışı eğitimler vereceğinden söz edildiğini ifade ederek, "Aslında sıra dışı olmayan çocuk yoktur. Anne, babalara bunu özellikle vurgulamak isterim. Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler. Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için aslolan vazife çocuğun yaradılışta sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır. Bilim sanat merkezleri de bu tür durumlarda her bir çocuğumuzun içinde saklı olan müfredatı ortaya çıkarma çalışmalarında bir araç olarak güzel bir faaliyet, güzel bir işlev yürütüyor” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk protokol üyeleri ile Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını yaptı. Açılışın ardından Bilim Sanat Merkezini gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra Karşıyaka Ortaokulunda düzenlenen açılışa katıldı. Öğrencilerle okul bahçesinde tenis oynayan Bakan Selçuk, tasarım atölyesinin açılışını yaptı. Tasarım atölyesinde mini ahşap tornasının başına geçen Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte ayrıca tahta baskı yaptı.