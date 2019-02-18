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Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açılışında sıra dışı olmayan çocuk olmadığını ifade ederek, "Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi açılış ve temasta bulunmak üzere geldiği Tokat’ta Vali Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açılışında sıra dışı olmayan çocuk olmadığını ifade ederek, "Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi açılış ve temasta bulunmak üzere geldiği Tokat’ta Vali Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyaretlerin ardından ilk olarak Bilim Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Törende konuşma yapan Bakan Selçuk, Bilim sanat merkezlerinin sıra dışı çocuklar için sıra dışı eğitimler vereceğinden söz edildiğini ifade ederek, "Aslında sıra dışı olmayan çocuk yoktur. Anne, babalara bunu özellikle vurgulamak isterim. Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler. Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için aslolan vazife çocuğun yaradılışta sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır. Bilim sanat merkezleri de bu tür durumlarda her bir çocuğumuzun içinde saklı olan müfredatı ortaya çıkarma çalışmalarında bir araç olarak güzel bir faaliyet, güzel bir işlev yürütüyor” dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Selçuk protokol üyeleri ile Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını yaptı. Açılışın ardından Bilim Sanat Merkezini gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra Karşıyaka Ortaokulunda düzenlenen açılışa katıldı. Öğrencilerle okul bahçesinde tenis oynayan Bakan Selçuk, tasarım atölyesinin açılışını yaptı. Tasarım atölyesinde mini ahşap tornasının başına geçen Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte ayrıca tahta baskı yaptı.

Müzecilik seçmeli ders olacak
Tokat İmam Hatip Lisesine girişinde ise Bakan Selçuk, mehteran ekibinin hücum marşı ile karşılandı. Burada bir süre mehteran ekibini izleyen Bakan Selçuk, okul mezunlarının hatıralarını canlandırdığı sınıfta ziyaret etti.
Bakan Selçuk, daha sonra Sulu Sokak Çarşısında Tokat Belediyesi tarafından yapılan Şehir Müzesinin açılış törenine katıldı. Tokat Şehir Müzesinin açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eski Tokat’ın oluşturulan şehir müzesinde yer aldığını kaydetti. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarda müzenin hayata geçtiğini ifade eden Başkan Eroğlu, Bakan Selçuk’a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Törende konuşma yapan Bakan Selçuk, müzelerin önemine değinen Bakan Selçuk, “Bizim eğitimden anladığımız şey, sınıfların içinde yapılagelen dersler değildir. Bizim eğitimden anladığımız, hayat sahnesinin ta kendisidir ve hayat sahnesinde ne varsa eğitim de odur, aile odur, sosyal medya odur, sokak odur, müze odur. Bütün bunlarla eğitimin tamamlandığını düşünürüz. Bu sebeple eğitim sistemine olan katkısını da düşünerek müzenin ne kadar hayati bir konu olduğunu ve dünyada müzeciliğin çok uzun yıllardır, çok özel bir şekilde yapıldığını ve ülkemizde de bu konudaki eğitimlerin artması gerektiğinin farkındayız. O nedenle de bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın daha çok farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu müze, çocukların okul dışındaki eğitimlerine de katkı sağlayacak. Buraya ziyaretler gerçekleştirilecek” diye konuştu.
Açılışın ardından müzeyi gezen Bakan Selçuk’a, yerel tarihçi Hasan Erdem’den müze hakkında bilgi verdi.

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"

Bakan Selçuk: "Sıradışı olmayan çocuk yoktur"
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