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Bakan Selçuk: “SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler” dedi.Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ’Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda SMA hastaları için müjdeyi duyurduğunu, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıkladığını hatırlatarak, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibariyle başlandığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler” dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ’Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda SMA hastaları için müjdeyi duyurduğunu, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıkladığını hatırlatarak, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibariyle başlandığını belirtti. Bakan Selçuk, kararın Resmi Gazete’de dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

“10 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”
Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400’e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562’ye ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşların ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, “Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır” dedi.
Bakan Selçuk, "SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tip 1-2-3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz”
Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizen Bakan Selçuk şunları kaydetti:
“SMA hastalığının tip 1, tip 2 ve tip 3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak.”
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye’de üretilmesi olduğunu belirtti. Ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını dileyen Bakan Selçuk, yeni düzenlemenin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.
Geri ödeme listesine alınan ilaçlar başta SMA olmak üzere kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik arttırıldı. Ayrıca biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.

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