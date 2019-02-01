Bakan Selçuk: “SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler” dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ’Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda SMA hastaları için müjdeyi duyurduğunu, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıkladığını hatırlatarak, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibariyle başlandığını belirtti. Bakan Selçuk, kararın Resmi Gazete’de dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

“10 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400’e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562’ye ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşların ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, “Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır” dedi.

Bakan Selçuk, "SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.